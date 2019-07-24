شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السريع: حققنا إعادة هيكلة الفترة الماضية ولدينا مخزون بقيمة 200 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال صالح السريع، رئيس مجلس إدارة مجموعة السريع السعودية، إن عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بسبب ضعف الموارد المالية وارتفاع التكاليف كان وراء ارتفاع خسائر الشركة.

وحول وجود خطة مستقبلية لرفع الايرادات، أشار السريع، في مداخلة مع قناة CNBC عربية، إلى أن هناك انخفاضاً بالأرباح في الأسواق بالإضافة لوجود تحديات تواجهها جميع الشركات في مختلف القطاعات، موضحاً أن لدى الشركة منتجات رئيسية ومساندة، ومؤكداً أن المجموعة حققت إعادة هيكلة في الفترة الماضية، والتي تمثلت بتخفيض الكثير من المصاريف خلال السنتين السابقتين.

وأوضح أنه كان هناك برنامج لتحفيز الشركات ومبادرات حكومية لدعم الشركة بـ 90 مليون ريال، مؤكداً صرف 30 مليون ريال منها فقط، وأن حجم المخزون لدى المجموعة يبلغ نحو 200 مليون ريال.

وفيما يتعلق بعلاقة الشركة مع البنوك، فقد أشار السريع إلى أن الشركة لديها تفاهم مع البنوك، وأن لدى المجموعة قروضاً طويلة وقصيرة الأجل.

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وأكد أنه من الأفضل والأنسب التصويت على إطفاء الخسائر وخفض رأس المال، مشيراً إلى أنه وفي حال لم يتم التصويت سيتم بحسب القانون حل الشركة، معبراً عن تفاؤله بشأن التصويت، مؤكداً أن ذلك يُعتبر مصلحة للجميع.

وكشفت النتائج المالية للمجموعة السريع، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، وأشارت الشركة، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 49 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 921 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وبلغت الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2019 نحو 159.8 مليون ريال، بما نسبته 71% من رأس مال الشركة البالغ 225 مليون ريال.

وذكرت الشركة أنه وبعد وصول خسائر الشركة المتراكمة إلى 71% من رأس المال، ووفقاً لنص المادة 150 من نظام الشركات، فإن آخر يوم يتسنى فيه لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في معالجة الخسائر المتراكمة هو 5 أغسطس 2019م، وآخر يوم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو 4 سبتمبر 2019م.

وأوضحت أنه في حالة عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتى تنتهي بتاريخ 4 سبتمبر 2019م) أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، ستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ماورد في المادة 150 من نظام الشركات.