شكرا لقرائتكم خبر عن ديوا تعتزم إنشاء 68 محطة جديدة بتكلفة 8 مليارات درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" المدرجة بسوق ناسدك دبي إنشاء 68 محطة جديدة من محطات النقل الرئيسية جهد 13211 كيلوفولت على مدى السنوات الثلاث المقبلة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات درهم .

وأكد سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن المحطات الجديدة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

Advertisements

ولفت إلى حرص الهيئة على توفير بنية تحتية متطورة تلبي الاحتياجات المتزايدة على الطاقة والمياه في الإمارة في إطار جهودها لأداء دورها على الوجه الأمثل وتوفير إمدادت الطاقة والمياه على أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة ودعم التنمية الاقتصادية والعمرانية في دبي لا سيما في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها الإمارة في جميع المجالات.

وتخطط "ديوا" لإنشاء 5 محطات نقل رئيسية بجهد 400 كيلوفولت خلال السنوات الثلاث القادمة بقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار درهم.

وأعلنت "ديوا" عن إرساء عقد مشروع توريد وتمديد وتدشين شبكات نقل مياه رئيسية بأطوال تصل لـ 19.5 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 131 مليون درهم.