شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: عاملان رئيسيان ينهضان بقطاع التشييد والبناء بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رصدت مجموعة سامبا المالية التطور الإيجابي الذي شهدته معظم القطاعات الاقتصادية ودعم نظرته التفاؤلية حيال معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي. فباستثناء قطاع البتروكيماويات الذي كان القطاع غير النفطي الوحيد الذي سجل انخفاضاً على أساس سنوي، فإن جميع المحركات الاقتصادية غير النفطية الرئيسة كالخدمات الحكومية، والتمويل، وتجارة الجملة والتجزئة قد حققت مكاسب.

وذكرت المجموعة في تقرير اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أن زيادة الإنفاق الرأسمالي وارتفاع حجم التمويل السكني عاملان رئيسيان سوف ينهضان بقطاع التشييد والبناء، كما أن زيادة أجور القطاع العام تنعش المؤشرات الإستهلاكية وتعوّض أثر خروج العمالة الوافدة.

وأشارت المجموعة إلى أن الزيادة التي سجلتها الأنشطة العقارية خلال الفترة بنسبة 4.8% أدت إلى تحقيق نمو في قطاع التمويل بالنظر إلى تكثيف البنوك في الوقت الحالي لقروض الرهن العقاري مع جاهزية طرح مزيد من المنتجات السكنية، وزيادة نسب القروض إلى القيمة، فضلاً عن التحسّن الملحوظ في البيئة القانونية.

كما استجاب قطاع التجارة للتكيف المطلوب مع رحيل المغتربين وكان له أثره السلبي على معدلات العرض والطلب، ليتمكن القطاع من تحقيق بعض التوازن ويواصل تسجيل المكاسب على أساس سنوي للعام الثالث على التوالي.

أما بالنسبة لقطاع التشييد والبناء، فيرى التقرير أن القطاع تمكّن خلال الربع الأول من تحقيق مكاسب سنوية للمرة الأولى منذ عام 2015م، متجاوزاً إلى حد ما بعض الضغوطات التي واجهته خلال الفترة الماضية ومن بينها القيود المفروضة على العمالة غير السعودية، ما يعكس انتعاشاً في الاستثمارات العامة حيث سجل الإنفاق الرأسمالي الحكومي نمواً خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12%.

وذكرت أنه وعلى نحو مغاير لما هو معتاد في حال انخفاض أسعار النفط، إلا أن تراجع أسعار الأسمنت المحلية – وإن كانت قد بدأت في الارتفاع مرة أخرى – وتوجه القرار السياسي قد خلّف عدد من المشروعات العامة الكبيرة التي بددت مخاوف المقاولين.

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ومن المؤشرات الإيجابية لقطاع التشييد والبناء بحسب التقرير الارتفاع الكبير الذي سجلته واردات القطاع الخاص من مواد البناء وعكسته خطابات الاعتماد الجديدة التي ارتفعت بشكل كبير بنسبة 41% على أساس سنوي في شهر مايو الماضي، وعلى أساس الثلاثة أشهر الماضية بنسبة لافتة بلغت 30%.

هذا فضلاً عن الزيادة المحققة في السلع الاستهلاكية الرئيسة كالسيارات التي بلغ معدل نمو وارداتها على أساس سنوي في الفترة من مارس إلى مايو 60%، وكذلك الأمر بالنسبة للطلب المتنامي على الأجهزة المنزلية الذي بعد مؤشراً على الحيوية التي شهدها سوق الإسكان.

وسجل حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء بالسعودية أعلى مستوى في عام ونصف خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك تزامنا مع النشاط الملحوظ للتمويل العقاري السكني الجديد للأفراد.

وحقق قطاع التشييد والبناء في السعودية ناتجا محليا في تلك الفترة بنحو 29.2 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا بنسبة 1.3%، بما يعادل نحو 370 مليون ريال.

وسجل القطاع ذاته نموا، مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2018) بنسبة 2.96% بما يعادل 840 مليون ريال.

ورفعت مجموعة سامبا المالية من توقعاتها السابقة حيال نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية خلال العام الحالي، ليبلغ 2.6% مقارنة مع 2.2% في وقت سابق.