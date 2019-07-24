شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا ترفع من توقعاتها لنمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.6% بالعام الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفعت مجموعة سامبا المالية من توقعاتها السابقة حيال نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية خلال العام الحالي، ليبلغ 2.6% مقارنة مع 2.2% في وقت سابق.

وذكرت المجموعة في تقرير اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أن الرفع جاء مدفوعاً بالتحسّن الذي طرأ على النشاط الاقتصادي في المملكة، في ظل عدد من التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المحلي والمرتبطة بتنامي تأثير ترشيد الإنفاق الحكومي الصارم، والانخفاض المُحتمل لأسعار الفائدة، إلى جانب المؤشرات الإيجابية التي سجلها ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالي.

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وأوضحت سامبا في تقريره التحليلي "المرصد الاقتصادي" لشهر يوليو الحالي، أنه على الرغم من تراجع النمو في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.7% مقارنة مع 3.6% في الربع الأخير من عام 2018م نتيجة انخفاض إنتاج النفط؛ إلا أن الاقتصاد غير النفطي سجّل نمواً نسبته 2.1% مرتفعاً من 1.8% للربع الأخير من 2018م، حيث تسارع الإنتاج غير النفطي على نحو واسع النطاق.

وكانت شركة الرياض كابيتال قد أشارت إلى أن هناك دلائل متزايدة على أن الاقتصاد غير النفطي يسير في الطريق الصحيح لتحقيق نمو أكبر خلال العام الجاري.

ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها التوقعات لنمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2018- 2019 لتصبح 2.5% و2.7% على التوالي. وأشارت إلى أن ذلك التوقعات بدلا من توقعاتها السابقة عند 1.3% و1.5%.