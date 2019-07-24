شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية تفرض غرامات على خمس شركات لمخالفتها الأنظمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلسها القاضي بفرض غرامات مالية بقيمة 50 ألف ريال، وبواقع 10 آلاف ريال، على كل من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات، شركة الأحساء للتنمية، شركة الخزف السعودية، وشركة أميانتيت العربية السعودية، وشركة تبوك للتنمية الزراعية.

وحسب بيانات منفصلة على موقع السوق السعودية "تداول" جاءت تلك الغرامات لمخالفة تلك الشركات الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية وتعميم الهيئة رقم (ص/18/5977/5/7) وتاريخ 2018/09/20م، وذلك لعدم تزويد الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م خلال المدة المحددة لها وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوم تقويمي من نهاية سنتها المالية الذي يوافق 2019/02/09م.

وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بفرض غرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال، على الشركة المتحدة للتأمين التعاوني لمخالفتها قرار مجلس الهيئة رقم (1-27-2008)، والفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج.