شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "دو" ترتفع 2.5% وإدارتها توصي بتوزيع أرباح بواقع 13 فلساً للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 2.5% خلال العام الربع الثاني من العام 2019.

وأشارت الشركة في بيان لسوق "دبي" المالي، اليوم الثلاثاء، إلى تحقيقها صافي ربح بلغ 463.8 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 452.7 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

ووفقاً للبيان، تراجعت المصروفات التشغيلية إلى 2.08 مليار درهم خلال الربع الثاني، مقابل مصروفات تشغيلية بلغت 2.33 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وفي المُقابل، تراجع إجمالي الإيرادات إلى 3.2 مليار درهم خلال الربع الثاني، مقابل إيرادات بلغت 3.4 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

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وعلى صعيد آخر، حققت الشركة صافي ربح بلغ 913.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 965.3 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وبحسب نتائج الأعمال، ارتفعت النفقات الرأسمالیة في الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 93% لتصل إلى 286 ملیون درھم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ظل عمل الشركة على تعزیز قدرات الشبكة وتجھیزھا لعصر الجیل الخامس، وبناءً على ذلك، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالیة للنصف الأول من العام الجاري 467 ملیون درھم.

هذا وارتفعت عائدات الھاتف الثابت في الربع الثاني من 2019 بنسبة 8.5% لتصل إلى 617 ملیون درھم مع انخفاض عائدات الھاتف المتحرك بنسبة 8.6% إلى 69.1 ملیار درھم مقارنة بالربع الثاني من عام 2018، ویعود الانخفاض إلى التحدیات التي یواجھھا قطاع الاتصالات فیما یتعلق بعائدات الخدمات الصوتیة.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزیع أرباح نصف سنویة بقیمة 589 ملیون درھم على المساھمین للنصف الأول من عام 2019 بقیمة 13 فلساً للسهم الواحد.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 12.3% خلال العام الربع الأول من العام 2019 بالغا 449.5 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 512.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.