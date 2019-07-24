شكرا لقرائتكم خبر عن "الراجحي ريت" يقرر توزيع أرباح بقيمة 39.1 مليون ريال عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من الأول من أبريل حتى 30 يونيو من عام 2019، بقيمة 39.1 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن التوزيعات النقدية ستكون موزعة على 122.2 مليون وحدة قائمة، بواقع 0.32 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 3.14%.

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وحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد الموافق 4 أغسطس المُقبل، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

وجدير بالذكر أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات عن النصف الثاني من 2018، بقيمة 37.9 مليون ريال، على أساس 122.2 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.311 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 3.11%.

وقام الصندوق بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2018 بقيمة 21.242 مليون ريال، على أساس 122.2 مليون وحدة، بحصة تبلغ 0.174 ريال للوحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.74%.