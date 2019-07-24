شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ساكو" ترتفع 6.4% بالربع الثاني وإدارتها تُوصي بتوزيع ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 6.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 21.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 20.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 32.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 24.1 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى الارتفاع في المبيعات والذي يعود بشكل أساسي الى زيادة عدد المعارض من 29 الى 32 معرض مما أدى لإرتفاع مجمل الربح.

وارتفعت الإيرادات إلى 343.8 مليون ريال في الثاني الأول مُقابل إيرادات بلغت 343 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 40.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 35 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة زيادة بلغت 17%.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول لعام 2019، بقيمة 36 مليون ريال، بما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم، وبما بعادل ريالا واحدا للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 19.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل تحقيق صافي أرباح بلغت 14.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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