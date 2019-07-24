تراجع الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، و قناة السويس مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الاثنين، بينما استقر السعر في 6 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر، قرشا واحدا، إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين، في بنك قناة السويس، إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

Advertisements

واستقر سعر الدولار ثابتا في بنوك التجاري الدولي، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي البركة، وكريدي أجريكول 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.