شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" و"الدقهلية" يدشنان بدء مشروع تحديث الملف الوظيفى للعاملين بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس مختار الخولى، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية عن بدء العمل في مشروع تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالمحافظة والذي ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيدا بالدور الفعال الذي يقوم به الجهاز مؤخرا في إحداث نقله نوعية في أداء الجهاز الإداري للدولة وتبسيط الإجراءات وتحقيق معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية.

كما أعرب عن سعادته بأن تكون محافظه الدقهليه من أوائل المحافظات التي ستشهد تحديث الملف الوظيفي لبيانات موظفيها لما له من بالغ الأثر على وجود قاعدة بيانات دقيقه للعاملين بالمحافظة تمكنها من الاستخدام الامثل للطاقات البشرية الموجودة فيها.

وأكد الخولى، خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع الجهاز، لشرح المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية استعدادا لبدء تنفيذه بالمحافظة على عزم المحافظة تذليل كافة العقبات وتوفير كل الدعم اللازم للبدأ في تنفيذ المشروع في المحافظة.

ومن جانبه، قام الدكتور أحمد عبد المعطى، مستشار الجهاز لتكنولوجيا المعلومات بتقديم عرض عن مشروع تحديث الملف الوظيفي للحضور وبيان أهميته وأهدافه ومراحله المختلفه مع التركيز على الآليه التي سيتم تنفيذ المشروع بها في المحافظات ومنها محافظة الدقهلية.

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واختتم اللقاء بتشكيل مجموعات عمل عن كل مديرية وكذلك الديوان العام والوحدات المحلية حيث تم تسليمهم حسابات خاصة للدخول إلى المنظومة للبدء في إدخال البيانات، ولقد تم التأكيد على استمرار فريق عمل المشروع بالجهاز في تقديم الدعم الفني الكامل للعاملين في المحافظة خلال فتره تنفيذ المشروع.