شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يتفوق على دولة الجنوب فى جذب الاستثمار الأجنبى فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفوق دولة السودان على دولة جنوب السودان بشكل كبير فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر خلال 6 سنوات .

وقالت منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة إنه فى الفترة من 2013 حتى نهاية 2018، نجحت السودان فى جذب نحو 5.8 مليار دولار مقارنة ب 315 مليون دولار فقط جذبهم جنوب السودان .

وأضاف التقرير أن السودان جذبت 1.688 مليار دولار عام 2013 ،وجذبت 1.251 مليار دولار عام 2014 .

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كما نجحت فى جذب 1.728 مليار دولار عام 2015 ، وجذبت 1.062 مليار دولار عام 2016 ثم نجحت فى جذب 1.065 مليار دولار فى 2017 وبنهاية عام 2018 جذبت 1.136 مليار دولار.

وبالنسبة لجنوب السودان جذبت 191 مليون دولار عام 2018 و80 مليون دولار عام 2017 و44 مليون دولار عام 2014 .