شكرا لقرائتكم خبر عن "جلوبال تيلكوم" تعتمد تقرير المستشار المالى لأصولها بقيمة 23.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جلوبال تيلكوم، عن موافقة مجلس الإدارة على التقرير الصادر من المستشار المالى المستقل-جرانت ثورنتون مصر- الخاص بتقييم عرض شركة فيون لشراء جميع الأصول الجوهرية العاملة لجى تى أتش، وعرض الشراء الإجبارى، وكذلك تقرير التأكد المحدود المستقل الصادر من مراقب الحسابات برايس ووتر هاوس كوبرز عن تلك الدراسة، كما أعلنت التوصية الإيجابية لمجلس الإدارة لتقديمها إلى المساهمين فيما يتعلق بعرض شركة فيون.

وحددت شركة جرانت ثورنتون مصر، القيمة العادلة لشركة جلوبال تيلكوم القابضة، بمبلغ 23.3 مليار جنيه موزعة على 4.7 مليار سهم، وبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 4.93 جنيه.

وتضم أصول شركة جلوبال تيلكوم، كلا من تمتلك شركة جلوبال تيلكوم القابضة بنسبة قدرها 85% من إجمالى أسهم الشركة بطريقة غير مباشرة، وتم تقييم الشركة وفقاً للمتوسط المرجح لطريقة خصم صافى التدفقات النقدية الحرة للشركة بنسبة 60%، وطريقة مضاعفة قيمة الشركة لصافى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من خلال الشركات المدرجة المشابهة ومضاعف قيمة الشركة، وفقاً للاستحواذات السابقة للشركات المشابهة بنسبة 20% لكل منهما.

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ثانياً: أومنيوم تيلكوم الجزائر: تمتلك شركة جلوبال تيلكوم القابضة نسبة قدرها 45.5% من إجمالى أسهم الشركة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وتم تقييم الشركة وفقاً للمتوسط المرجح لطريقة خصم صافى التدفقات النقدية الحرة للشركة بنسبة 60% وطريقة مضاعف قيمة الشركة لصافى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من خلال خلال الشركات المدرجة المشابهة ومضاعف قيمة الشركة، وفقاً للاستحواذات السابقة للشركات المشابهة بنسبة 20% لكل منهما.

ثالثا شركة بنجلاليك: تمتلك شركة جلوبال تيلكوم القابضة نسبة قدرها 100% من إجمالى أسهم الشركة بطريقة مباشرة، وتم تقييم الشركة وفقاً للمتوسط المرجح لطريقة خصم صافى التدفقات النقدية الحرة للشركة بنسبة 60% وطريقة مضاعف قيمة الشركة لصافى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من خلال خلال الشركات المدرجة المشابهة ومضاعف قيمة الشركة، وفقاً للاستحواذات السابقة للشركات المشابهة بنسبة 20% لكل منهما.

رابعاً شركة موبيليك ميكروفاينانس: تمتلك شركة جلوبال تيلكوم القابضة نسبة قدرها 100% من إجمالى أسهم الشركة بطريقة مباشرة، وتم تقييم الشركة وفقاً للمتوسط المرجح لطريقة خصم صافة التدفقات النقدية الحرة للشركة بنسبة 60% وطريقة مضاعف القيمة الربحية من خلال الشركات المدرجة المشابهة.