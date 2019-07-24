الاقتصاد

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط أسهم قيادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية أوراسكوم للاستثمار القابضة، القلعة للاستشارات المالية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13680 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2023 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 16777 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 533 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1379 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

 

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