شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% خاسراً 8.27 نقطة ليصل إلى مستوى 8787.79 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.26% رابحاً 9.81 نقطة ليصل إلى مستوى 3827.87 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 28.6 مليون سهم بقيمة 750.1 مليون ريال، وارتفعت أسهم 76 شركة، فيما تراجعت 93 شركة.

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وتراجع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.63%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.74%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.19%.

وجاء سهم "الراجحى ريت" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.38%، ثم أسمنت تبوك بنسبة 2.24%، ثم نادك بنسبة 2.12%، فيما تصدر سهم "مجموعة السريع" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.90% ثم ساكو بنسبة 2.91%، ثم التعاونية بنسبة 2.54%.