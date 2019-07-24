شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر اليوم الأربعاء 24- 7- 2019 سعر الريال السعودى، مقابل الدولار الأمريكى، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 3.750 ريال سعودي بما يعادل 0.267 من الدولار الأمريكي.

وذلك مقابل 3.751 ريال سعودي لكل دولار أمس الثلاثاء، مسجلا تراجعا طفيفا، بما يعادل 0.267 دولار أمريكي.

الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986.

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