شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المصرى يحقق 17% نموا فى إجمالى الودائع لتصل إلى 1,18 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 73مليار جنيه اجمالى حجم قروض التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى بمعدل نمو 59 % عن العام المالى السابق وأكبر قاعدة عملاء تتجاوز الـ 12.3 مليون عميل.

بهدف تدعيم ونشر ثقافة الشمول المالى وما تستهدفه من تنمية الاقتصاد القومى وتحقيق الاستقرار المالى نتيجة لارتفاع مستوى المعيشة من خلال تدعيم ثقافة الادخار لدى فئات المجتمع غير المتعاملة مع البنوك، يحرص البنك الاهلى المصرى على إصدار باقة متنوعة من الأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان تلبى كل منها احتياجات فئات العملاء المختلفة سواء الحاليين أو المرتقبين.

وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن إجمالى ودائع العملاء فى يونيو 2019 بلغت 1,186 تريليون جنيه وبمعدل نمو 17 % عن العام المالى السابق وبحصة سوقية تقدر بنحو 29% وهى الأعلى فى القطاع المصرفى المصرى ، مؤكدا على نجاح البنك فى اجتذاب 1.3 مليون عميل جديد من خارج السوق المصرفى خلال العام المالى الماضى لتتجاوز بذلك قاعدة عملاء البنك الاهلى 12.3 مليون عميل ، حيث يعد البنك الأهلى صاحب اكبر قاعدة عملاء فى القطاع المصرفى المصرى بشكل عام .

وأضاف أبو الفتوح أن اجمالى حجم قروض التجزئة المصرفية بالبنك بلغت نحو 73 مليار جنيه فى يونيو2019 بمعدل نمو بلغ 59% عن العام المالى السابق وبحصة سوقية تقدر بنحو 21.2% بزيادة قدرها 4.1 % مقارنة بالعام المالى الماضي، وهو ما أهل البنك المصرى للفوز بجائزة أفضل بنك مصرى فى مجال الخدمات المصرفية للأفراد من قبل مؤسسة Asian Banker لعام 2019، وهى الجائزة التى احتفظ بها البنك على مدى سنوات عديدة.

كما أكد سيادته أن محفظة القروض الشخصية تستحوذ على النصيب الأكبر من محفظة قروض التجزئة المصرفية حيث منح البنك تمويلات جديدة بمقدار 39 مليار جنيه لعدد 255 ألف عميل خلال العام المالى الماضى فقط لتبلغ قيمة القروض الشخصية القائمة نحو 52 مليار جنيه بما يمثل 70% من حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية .

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وعلى صعيد أخر نوه سيادته على ان البنك الاهلى المصرى يعد رائد سوق بطاقات الدفع الالكترونية فى مصر وذلك باعتباره أول من أصدر بطاقات الائتمان فى مصر عام 1994، حيث تخطت محفظة بطاقات الائتمان الـ 5 مليار جنيه لعدد مليون و85 ألف بطاقة والتى تمثل 7% من حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية وبحصة سوقية تقدر بنحو 27% هى الأكبر بالقطاع المصرفى وهى معدلات تعكس حجم المجهود المبذول فى استهداف نمو محفظة بطاقات الائتمان والتى تستهدف استقطاب شرائح عملاء جدد من الشباب من عمر 21 سنه وكذلك الموظفين بالقطاعين العام والخاص والشركات متعددة الجنسيات المحولين وغير المحولين لرواتبهم لدى البنك وكذا أصحاب الاعمال الحرة للحصول على بطاقات ائتمان كلاسيك، ذهبية، تيتانيوم او بلاتينيوم بحدود ائتمانية تناسب كل شريحة، ويضع البنك خطط التوسع للأعوام المقبلة تتضمن إطلاق منتجات وخدمات جديده للحفاظ على تلك الريادة وزيادة ولاء العملاء وتلبية كافة احتياجاتهم.

ومن جانبه افاد علاء فاروق الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع الى انه فى إطار حرص البنك على دعم الشمول المالى وتنفيذ سياسة البنك المركزى فى هذا الشأن، فأن البنك يشارك بقوة فى إصدار شهادة أمان المصريين والتى بلغ إجمالى مبيعاتها نحو 183.2 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2019 وتم اصدارها لعدد 156 ألف عميل والتى تستهدف فى الأساس توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوى الدخول المنخفضة حيث تصدر للأشخاص الطبيعيين المصريين اعتبارا من سن 18 وحتى 59 سنة وبفئات تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 2500 جنيه مصرى.

كما قام البنك بطرح حساب توفير المستقبل بإجمالى 205.9 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2019 لدعم الشمول المالى، حيث يتم فتح الحساب بحد أدنى 500 جنيه بدون مصاريف سنوية وبميزة التامين على حياة العملاء مجانا من سن 16 عام وحتى 50 عاما بحد ادنى لوثيقة التأمين 5,000 جنيه وحد اقصى 100,000 جنيه وفقا ورصيد الحساب، حيث يتم فتح الحساب معفى من أية مصاريف ويستهدف البنك من ذلك جذب شريحة جديدة من الافراد غير المتعاملين مع الجهاز المصرفى وكذا صغار المستثمرين والعمل على توفير منتج ادخارى امن يتناسب واحتياجات هذه الفئة لمساعدتهم على ادارة اموالهم ومدخراتهم بشكل فعال .

وأشار ايمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلى المصرى إلى امتلاك البنك أكبر شبكة فروع وماكينات صارف آلى تغطى كافة مناطق الجمهورية حيث يمتلك البنك 483 فرعا ووحدة مصرفية فى جميع أنحاء الجمهورية يتم افتتاحها وفقا لخطة انتشار مدروسة يضعها البنك لتكون قريبة من كافة شرائح العملاء حيث تم خلال العام الماضى افتتاح38 فرعا جديدا، إضافة إلى ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى الـ ATMsإلى نحو 4,097 ماكينة وبحصة سوقية تبلغ 33% وهى أيضا الأكبر فى السوق المصرفى.

كما أكد سيادته على ريادة البنك فى افتتاح أول فرع الكترونى فى السوق المصرى سعى من خلاله إلى إتاحة تجربة جديدة ومتميزة فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء عن طريق نموذج متطور من الفروع التى تقدم الخدمات المصرفية إلكترونيا للعملاء من خلال قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشرى كامل وذلك لجذب مزيد من العملاء الجدد وخاصة من فئة الشباب حيث يمتلك البنك حالياً عدد 4 فروع خدمة الكترونية ويستهدف الوصول إلى 25 فرع بنهاية عام 2020 .