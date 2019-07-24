شكرا لقرائتكم خبر عن سوق السمك بالعبور: البلطي بـ35 جنيها وانخفاض الجمبرى 20 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 24 - 7- 2019، استقرارا في معظم الأصناف، مع انخفاض الجمبرى 20 جنيها فى الكيلو، وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.
واستقر سعر البلطى1 ليتراوح سعر الكيلو منه بين 31-35 جنيهاً، فيما استقر سعر البلطى الأسوانى عند 15 – 35 جنيها للكيلو، بينما انخفض سعر القشر بياض ليسجل ما بين 50 – 64 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى سعر 55 – 65 جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، والبورى بين 32 – 42 جنيها للكيلو.
أما الجمبرى فانخفض سعره من الى 280 جنيها وذلك بانخفاض 20 جنيها عن أمس بين 190– 290 جنيها للكيلو، والكابوريا بين 30 – 140جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيها للكيلو.
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