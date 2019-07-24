وكالة: سعر برمیل النفط الكویتى ینخفض 63 سنتا لیبلغ 64.01 دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر برمیل النفط الكویتي 63 سنتا في تداولات أمس لیبلغ 64.01 دولار أمریكي مقابل 64.64 دولار للبرمیل في تداولات الاثنین الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة بحسب وكالة كونا الرسمية.
وفي الأسواق العالمیة ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد أن قال قائد القیادة المركزیة الأمریكیة إن الولایات المتحدة ربما أسقطت طائرة مسیرة إیرانیة ثانیة فوق مضیق ھرمز الأسبوع الماضي.
وارتفع سعر برمیل نفط خام القیاس العالمي مزیج برنت لیصل عند التسویة الى مستوى 63.35 دولار كما ارتفع سعر برمیل النفط
الخام الأمریكي غرب تكساس الوسیط لیصل الى مستوى 56.43
دولار.
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