مجموعة ليبية تعتزم شراء مجمَّع مطاعم بـ 104ملايين دولار في الفنطاس بالكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة ليبية تعتزم شراء مجمَّع مطاعم بـ 104ملايين دولار في الفنطاس بالكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتفاوض مجموعة استثمارية مملوكة لرجال اعمال ليبيين مع شركة عقارية كويتية لشراء مجمع مطاعم في منطقة الفنطاس السياحية بالكويت بقيمة تصل الى 32 مليون دينار، أي مايعادل 104 ملايين دولار.
ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، ان المفاوضات في مراحلها النهائية، والمستثمرون الليبيون مقتنعون في جدوى الصفقة بشكل خاص، والمناخ الاستثماري الآمن في الكويت بشكل عام، خصوصا من ناحية القوانين التجارية والمالية التي تضمن حقوق المستثمرين وتصون أموالهم.
ولفتت إلى انه في حال إتمام الصفقة العقارية الكبرى ستكون اول استثمار ليبي في دولة الكويت.
وأوضحت مصادر للصحيفة الكويتية أن مجمع المطاعم، محور الصفقة العقارية، جرى العمل على تحديثه، مؤخرا، من قبل الشركة الكويتية المالكة، وهو عبارة عن 30 فيلا متجاورة على امتداد بحر الفنطاس، كل واحدة عبارة عن مطعم مستقل بذاته، وسيجري افتتاحه بحلته الجديدة قبل نهاية عام 2019. واكدت المصادر ان الشركة المالكة قامت بتوقيع عقود تأجير مبدئية لأكثر من %80 من المطاعم، وتتفاوض حاليا مع عدد من شركات الأغذية الكبرى لتوقيع العقود المتبقية، ومن المتوقع ان يجري تأجير المطاعم بالكامل خلال الشهرين المقبلين على أقصى تقدير.
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