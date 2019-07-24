شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للمدراء العامين لجمارك الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فى العاشرة من صباح اليوم أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للمدراء العامين لجمارك الدول العربية، والذى يعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة يومى 24 و 25 يوليو 2019 بمشاركة الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية والمدراء العامون للجمارك فى الدول العربية.

وافتتح الإجتماع السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية رئيس الدورة الثامنة والثلاثون لمدراء عامة الجمارك بالدول العربية ورحب بالحضور معلنا تسليم رئاسة الجلسة لدولة الكويت .

ثم ترأس الاجتماع المستشار جمال الجلاوى مدير عام الجمارك الكويتية حيث رحب بمدراء عامي الجمارك في الدول العربية وأشاد بحفاوة الإستقبال وكرم الضيافة التى قامت بها الجمارك المصرية وتقدم بالتهنئة والتحية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو عام 1952، مشيرا لأهمية التعاون لإنجاز المواضيع المطروحة على جدول الأعمال لتعزيز التعاون الجمركي العربي وتطوير مجالات التعاون بين الإدارات الجمركية في الدول العربية لتوحيد العمل الجمركى العربى متمنيا الخروج بتوصيات من شأنها المضي قدماً بالتكامل الاقتصادي العربى.

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ورحب السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالسادة المدراء العامين للجمارك العرب وتوجه بالشكر لكل من مدير عام الجارك القطرية على رئاسته للإجتماع الثامن والثلاثين ولمدير عام الجمارك الكويتية الذى يترأس الإجتماع الحالى .

وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به المدراء العامون للجمارك العربية لمساندة التطوير والتحديث والتعاون لتحقيق التكامل الاقتصادي العربى والأفريقى، مؤكدا تعاظم الدور الحمائى للجمارك العربية وضرورة التعاون الجمركى بين الدول العربية لتسهيل التجارة وتحقيق التكامل فى ظل التحديات السياسية والأمنية والإرهابية ومشيرا لأهمية التنسيق بين منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية .

ثم تحدث الأستاذ السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك مبديا ترحيبه بوجود السادة مديرى عموم الجمارك العربية فى وطنهم مصر بين أشقائهم فى مصر مشيرا لأهمية التعاون الجمركي بين الدول العربية لإثراءا للعمل العربى المشترك والإرتقاء بالعمل الجمركي العربي وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والوصول للإتحاد الجمركي العربى وبما يسهم فى تعزيز حركة التجارة البينية بما يخدم الشعوب العربية .

ثم بدأت المناقشات حول كيفية متابعة تنفيذ للموضوعات الجمركية ومنها الموضوعات الخاصة بالإتحاد الجمركى العربى، والقانون الجمركي العربي الموحد والمبادرة الإسترشادية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة والإجراءات الجمركية والمعلومات واستعراض تقرير وتوصيات لجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق ومتابعة أعمال لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات وإتفاقيتى التعاون الجمركى العربى وتنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية وبحث كيفية التعاون والتنسيق بين الإدارات الجمركية بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي واجهت العمل الجمركي العربي المشترك.