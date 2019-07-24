شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالبترول: ربط البئر رقم 11 بحقل ظهر على الإنتاج خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاع البترول، إن شركة إينى الإيطالية، ستقوم بعملية ربط البئر رقم 11، بحقل ظهر بمنطقة امتياز شروق على الإنتاج خلال أيام، لافتة أن حجم الإنتاج المقدر لهذا البئر تتراوح من 110 إلي 150 مليون قدم مكعب غاز يضاف إلى الإنتاج.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه فيما يتعلق بالبئر فإنه سيتم ربطة علي الإنتاج خلال شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن وزارة البترول تستهدف الوصول بمعدلات الإنتاج من حقل ظهر العملاق إلى 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019، بتكلفة استثمارية حوالي 15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع، هذا وتم الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 2.4 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية شهر مايو 2019.

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ويعد حقل ظهر من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى الجارى تنفيذها، حيث صنفت الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز الحقل بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط بصفة خاصة، ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمى بصفة عامة حيث تقدر الإحتياطيات بـ 30 تريليون قدم مكعب غاز.

وتخطى عدد الشركات العاملة فى مشروع "ظُهر" 150 شركة محلية، وعالمية، حيث يعد أكبر حقل للغاز في مصر تم اكتشافه فى البحر الأبيض المتوسط عام 2015 ، حيث سيصل إنتاج حقل ظهر بنهاية العام الجارى لـ 3 مليارات قدم مكعب من الغاز.