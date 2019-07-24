شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى: مصر قفزت 8 مراكز لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصاداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار تقرير سهولة أداء ممارسة الأعمال لعام 2019 إلى أن مصر قفزت 8 مراكز لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصاداً وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013، فيما جاءت مصر في المرتبة 12 على مستوي إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين 19 دولة تناولها التقرير وبذلك تقدمت مصر مرتبة عن العام الماضى، حيث حصلت على المرتبة 13 في تقرير عام 2018.

كما أوضح التقرير بحسب ما ذكره الموقع الرسمى لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم، أنه من بين 10 ركائز حدث تقدم جماعي ملحوظ في 8 ركائز وهي (بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب الأقلية في الأسهم، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار) بينما حدث ثبات في ركيزتين فقط وهما (التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود).

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