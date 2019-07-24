شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: الطماطم بـ1.5 والليمون استقر عند 6 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 24 -7-2019 استقرار فى أسعار جميع الاصناف وذلك طبقا لأسعار الجملة المقررة بسوق العبور.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إن سوق الخضروات يشهد استقرار فى الأسعار، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفاصوليا هو أمر متوقع خلال تلك الفترة من العام، مضيفا أن سعرها يترواح فى السوق حاليا بين 15 – 25 جنيها للكيلو، فيما يتراوح سعر الطماطم بين 1.5 – 3.5 جنيهات للكيلو.

وتراوحت البطاطس بين 3 –5 .5 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر البصل بين 2 – 3.5 جنيه للكيلو، فيما استقر سعر كيلو الكوسة ليتراوح بين 5–8 جنيهات، والبامية بين 11 – 17 جنيها للكيلو، واستقر سعر الملوخية بين 2- 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح أسعار جميع أصناف الباذنجان 1 – 3 جنيها.

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وبالنسبة لأسعار الفواك فأكد النجيب فى تصريح لليوم السابع أن أسعار الليمون شهدت انخفاضا كبيرا مع مطلع الأسبوع الجاري، حيث يبدأ الكيلو من 6 جنيهات وحتى 15 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر التفاح بين 3- 7 جنيهات، والعنب البناتى 4-6 جنيهات، العنب الأحمر 4- 8 جنيهات والتين البرشومى بين 8 – 12 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكنتالوب بين 2.5 – 4.5 جنيها للكيلو.