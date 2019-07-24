أسعار الذهب ترتفع في التعاملات الفورية 0.3 %

جدة - عمرو شويل لندن – وكالات - الخليج 365

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ما دفع المستثمرين لشراء المعدن.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 % إلى 1420.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أقل مستوى له منذ 17 يوليو عند 1413.80 دولار في الجلسة السابقة.

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واستقر سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1420.80 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 16.48 دولار للأوقية, وكسب البلاتين 0.6 % ليصل إلى 859 دولارا للأوقية.

وعزز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات منافسة، مكاسبه ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع مما يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وفيما يختص بالمعادن النفيسة الأخرى؛ زاد سعر أوقية الفضة، اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمائة إلى 16.48 دولاراً أمريكياً وأوقية البلاتين بنسبة 0.6 بالمائة إلى 859 دولاراً أمريكياً فيما انخفض سعر أوقية البلاديوم اليوم بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1523 دولاراً أمريكياً.