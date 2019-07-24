شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.54% رابحاً 15.19 نقطة ليصل إلى مستوى 2847.85 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 137.4 مليون سهم محققة ما قيمته 194.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2389 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 17 سهماً، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

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وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.38%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.54%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.28%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة سوق دبى المالى بنسبة 5.64%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 3.88%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أجيليتى للمخازن العامة بنسبة 9.58%، ثم سهم آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.82%.