شكرا لقرائتكم خبر عن 7 % زيادة فى عدد مراكز شباب المدن عام 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 24 / 7 / 2019 "النشرة السنوية لإحصـاء النشــاط الرياضي في المنشـآت الرياضيـة لعـام 2017.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي:

بـلغ عــدد المنشــآت الـرياضية 5128 منشــأة رياضية عــام 2017 مقابل 5133 منشأة عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 0.1 %.

الأندية الرياضية:

- بـلغ عـدد الأنــدية الـرياضية 787 نادياً عــام 2017 مقابل 802 ناديـاًُ عــام 2016 بانخفاض قدره 1.9% ويرجع انخفاض عدد الاندية عام 2017 الى توقف أو هدم أو استبعاد أو تصفية النشاط لبعض الاندية، كما بـلغ عـــدد الفـــرق 15937 فريق عـــام 2017 مقابل 16021 فريق عام 2016 بانخفاض قدره 0.5 %.

وبلغ عدد اللاعبين 219 ألف لاعب تقريبـاً عــام 2017مقابل 203 ألف لاعبــاً عــام 2016 بزيادة قدرها 7.6%، كما بلغ عــدد المــدربين 9614 مدربـاً عـام 2017 مقـابل 9310 مدربــاً عـام 2016 بزيادة قدرها 3.3%.

وبلغ عدد المباريات 81 ألف مباراة ًعــام 2017 مقـابل79 ألف مباراة عــام 2016 بزيادة قدرها 2.5% .

مراكز شباب المدن:

بلغ عدد المراكز 477 مركزاً عام 2017 مقابل 446 مركزاً عام 2016 بزيادة قدرها 7 %، كما بلغ عدد الفــرق 19 ألف فريق تقريباً عام 2017 مقابل 12 ألف فريقاً عام 2016 بزيادة قدره 55.3%.

وبلغ عدد اللاعبين 138 ألف لاعب تقريبــاً عــام 2017، مقــابل 97 ألف لاعبـاً عـام 2016 بزيادة قدرها 43.2%.

بلغ عدد المباريات 45 ألف مباراة تقريباًعام 2017 مقابل 31 ألف مباراة عام 2016 بزيادة قدرها 45 %.

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مراكز شباب القرى:

بلغ عدد المـراكز 3864 مركزاً عـام 2017 مقابل 3885 مركـزاً عـام 2016 بانخفاض قدره 0.5%، كما بلغ عدد الفرق 41 ألف فريق تقريبــاً عــام 2017، بلغ عدد اللاعبين 330 ألف لاعب تقريباً عــام 2017، بلغ عدد المباريات 130 ألف مباراة تقريباً عام 2017 .

ذوى الصعوبات (حركية – ذهنية ):

أولاً : عدد اللاعبين:

ببلغ عدد اللاعبين (ذوى الصعوبات الحركية) المسجلين بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 2685 لاعباً عام 2017.

وبلغ عدد اللاعبين (ذوى الصعوبات الذهنية) المسجلين بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 2789 لاعباً عام 2017.

ثانيا: المشاركة فى البطولات والميداليات المحققة:

شارك ذوى الصعوبات الذهنية فى 7 بطولات الجمهورية فى ألعاب (السباحة، ألعاب القوى، كرة القدم , تنس، كرة السلة، كرة اليد، الفروسية) .

وشارك 36 لاعب من ذوى الصعوبات الذهنية فى بطولات دولية عام 2017 .

وبلغ عدد الميداليات المحققة (ميدالية ذهبية، 5 فضية، 4 برونزية) كما حقق فريق كرة السلة من ذوى الصعوبات الذهنية المركز السادس في بطولة العالم بإيطاليا.