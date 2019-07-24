شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية من تأهيل المرشدين السياحيين على الإرشاد البيئي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الثانية لتأهيل المرشدين السياحيين على الإرشاد البيئي داخل المحميات الطبيعية في نادي الرياضات البحرية بشرم الشيخ، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارتي السياحة والبيئة بشأن تطوير مفهوم السياحة البيئية واستكمالا لدعم كل من برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وبرنامج تطوير المحميات الطبيعية.

وتقام برعاية قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة وبالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة الذي يموله البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة البيئة.

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وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين المعلومات والمعرفة اللازمة والمهارات الرئيسية والسلوك الواجب توافره لدى المرشد السياحي الذي يقوم بالإرشاد داخل المحميات الطبيعية ليصبح مرشداً بيئياً.

ويأتي ذلك فى إطار تأهيل الكوادر البشرية لتستطيع المحافظة على الثروات الطبيعية داخل المحميات وضمان وصول المعلومات السليمة إلى الزائر والسائح، بالإضافة إلى رفع كفاءة المرشدين السياحيين بمعلومات بيئية عن المحميات والكائنات الحية بها والتنوع البيولوجي وأهميته والبيئات المتنوعة بها سواء البرية أو البحرية.

ويشارك فى هذه الدورة المرشدين السياحيين المعنيين بتقديم الإرشاد السياحي من جميع التخصصات المختلفة وفي نهاية الدورة يتم التقييم النهائي للمتدربين من خلال امتحان نظرى وعملي والذى يؤهلهم للحصول على رخصة المرشد السياحى البيئى وكانت الدورة الأولى قد تم تنظيمها فى الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر عام 2018.