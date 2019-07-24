شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية وبرتامينا الإندونيسية توقعان اتفاقا للنفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) فى بيان إنها وقعت اتفاقا مع شركة الطاقة الإندونيسية بي.تى برتامينا المملوكة للدولة اليوم الأربعاء للتعاون فى مجال النفط والغاز فى كلا البلدين وعلى الصعيد العالمى. وجرى توقيع اتفاق الإطار الاستراتيجى الشامل على هامش زيارة رسمية من ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد لإندونيسيا. وتتضمن المشروعات قيد الدراسة المشاركة فى أنشطة المنبع بقطاع النفط والغاز فى الإمارات العربية المتحدة وكذلك فرص التكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعى المسال وغاز البترول المسال ووقود الطائرات وبيع الوقود بالتجزئة فى إندونيسيا. كما سيستكشف الجانبان التعاون فى مجالات النقل والتجارة والتخزين بالإمارات العربية المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أدنوك الإماراتية وبرتامينا الإندونيسية توقعان اتفاقا للنفط والغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.