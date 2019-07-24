شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تصعد لذروة أسبوعين ونصف بدعم آمال التجارة ومكاسب الرقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها فى أسبوعين ونصف الأسبوع اليوم الأربعاء، بعدما أفاد تقرير إخبارى بأن المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين سيجتمعون فى شنغهاى الأسبوع المقبل، مما دفع المستثمرين إلى إعادة شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات السيارات والشحن وصناعة الآلات.

وزاد المؤشر نيكى القياسى 0.4 % إلى 21709.57 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ الخامس من يوليو، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 % إلى 1575.09 نقطة.

كانت بلومبرج قالت إن الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر وبعض كبار المسؤولين الأمريكيين سيسافرون إلى شنغهاى يوم الاثنين لإجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين.

وارتفع مؤشر قطاع الشحن 1%، مع صعود سهم نيبون يوسن 1.5%، بينما زاد مؤشر قطاع صناعة معدات النقل 1.1%.

Advertisements

وارتفع سهم تويوتا موتور 1.4% وهوندا موتور 1.3%.

وصعد سهم نيسان موتور 1%، بما يتماشى مع منافسيها، عقب الكشف عن خطط الشركة للتوسع فى تخفيضات الوظائف إلى أكثر من عشرة آلاف وظيفة للمساهمة فى تحسين أوضاع نشاطها.

وواصلت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات الارتفاع بعدما حصل القطاع على دفعة جديدة من النتائج الفصلية لشركة تكساس انسترومنتس التى جاءت أفضل من المتوقع.

وقفز سهم سومكو كورب 4.5 %، وصعد سهم أدفانتست كورب 3.9% ليسجل أعلى مستوياته فى 11 عاما ونصف العام، بينما زاد سهم سكرين هولدنجز 2.6 %.