شكرا لقرائتكم خبر عن جذبت 417 مليار دولار استثمار.. هل نطبق التجربة السنغافورية فى الموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت سنغافورة التى تعتمد بشكل أساسى على الموانئ والنقل البحرى فى جذب 416.891 مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بداية من عام 2013 حتى نهاية عام 2018.

وقالت منظمة الأونكتاد للتنمية التابعة للأمم: أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى سنغافورة ارتفع بنهاية عام 2018 لنحو 77.646 مليار دولار وهو اعلى معدل فى 6 سنوات.

وأضاف التقرير أن الاستثمارات ارتفعت بشكل تدريجى فى سنغافورة، حيث حققت 56.672 مليار دولار عام 2013، ارتفعت إلى 73.287 مليار دولار عام 2014 ثم انخفضت إلى 59.700 مليار دولار عام 2015.

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وعاودت الاستثمارات ارتفاعها عام 2016 حققت 73.863 مليار دولار، وارتفعت إلى 75.723 مليار دولار عام 2017.

وتعد تجربة سنغافورة من التجارب التى يمكنها تطبيقها فى مصر تزامنا مع تطوير محور قناة السويس من خلال انشاء الموانئ والتوسع فى نشاط اللوجستيات وبناء مخازن للحاويات مما يحول لمصر لمركز لوجستى عالمى يساهم فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر مثل سنغافورة ويعد ميناء شرق بورسعيد مؤهل للقيام ذلك.