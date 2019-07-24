الغرفة التجارية بالجيزة: نسعى لإنشاء منطقة لوجيستية للتصدير على مساحة 50 فدانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن الغرفة بصدد الاتفاق على تخصيص 50 فدانا لإنشاء منطقة لوجيستية فى 6 أكتوبر وذلك لتقديم مشروعات بهدف التصدير. وأضاف ناصر فى تصريح لـ"الخليج 365" أن مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية الغرض منه تقديم مشروعات مثل ثلاجات ضخمة للتجميد والتبريد، مصنع للصلصة والخضراوات المجمدة لغرض للتصدير، موضحا أن السوق المستهدف هو السوق الافريقى. وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن قانون الغرف الجديد أتاح للغرفة أن تساهم فى مشروعات استثمارية، موضحا أنه من المتوقع أن تمتلك الغرفة نسبة تصل إلى 30 % على أن تطرح باقى النسب للاستثمار الخاص ممثلا فى البنوك والقطاع الخاص.

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