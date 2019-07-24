شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن حجم الاستثمار العالمى ونموه فى قارة إفريقيا.. مصر بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى جيمس زان، مدير قسم الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أمس بعدد من وزراء ومسؤلى الحكومة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لاستعراض تقرير المنظمة تعرف على أبرز 6 معلومات من التقرير.
1 - الاستثمار الأجنبى المباشر تراجع عالميا بنسبة 13 % عام 2018.
2 - انخفضت التدفقات الاستثمارية من 1.5 تريليون دولار في السنة السابقة إلى 1.3 تريليون دولار.
3 - بلغ الاستثمار في افريقيا 46 مليار دولار عام 2018 ، بزيادة قدرها 11 % عن العام السابق.
4 - الشركات متعددة الجنسيات من البلدان النامية تتوسع أنشطتها في إفريقيا.
5 - هناك 5400 منطقة اقتصادية خاصة في العالم حاليا تجذب الاستثمار .
6 – مصر تصدرت دول القارة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر .
كانت هذه تفاصيل خبر 6 معلومات عن حجم الاستثمار العالمى ونموه فى قارة إفريقيا.. مصر بالمقدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.