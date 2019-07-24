شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن حجم الاستثمار العالمى ونموه فى قارة إفريقيا.. مصر بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى جيمس زان، مدير قسم الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أمس بعدد من وزراء ومسؤلى الحكومة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لاستعراض تقرير المنظمة تعرف على أبرز 6 معلومات من التقرير.

1 - الاستثمار الأجنبى المباشر تراجع عالميا بنسبة 13 % عام 2018.

2 - انخفضت التدفقات الاستثمارية من 1.5 تريليون دولار في السنة السابقة إلى 1.3 تريليون دولار.

Advertisements

3 - بلغ الاستثمار في افريقيا 46 مليار دولار عام 2018 ، بزيادة قدرها 11 % عن العام السابق.

4 - الشركات متعددة الجنسيات من البلدان النامية تتوسع أنشطتها في إفريقيا.

5 - هناك 5400 منطقة اقتصادية خاصة في العالم حاليا تجذب الاستثمار .

6 – مصر تصدرت دول القارة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر .