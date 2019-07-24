هيئة مطار الشارقة تنظم جولة ميدانية لمنتسبي جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” نظمت إدارة الخدمات المساندة في هيئة مطار الشارقة الدولي صباح يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2019 جولة ميدانية لستة عشر منتسباً من منتسبي ومنتسبات جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً في ساحة الطائرات وبالتعاون مع«العربية للطيران»، وذلك بهدف تعريفهم بإجراءات الأمن والسلامة بشكل عملي ومن داخل الطائرة.

وجاءت هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها هيئة مطار الشارقة الدولي لتذليل العراقيل كافة التي تقف في طريق انخراط أصحاب الهمم بصورة إيجابية في محيطهم ومجتمعهم وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

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