شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعتزم توسيع الاستثمار في الغاز مع شركات عالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مسؤول بقطاع الغاز في العراق أول أمس الاثنين أن بلاده تعتزم الشروع باستثمارات كبيرة للغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام بالتعاون مع شركات عالمية، بهدف استكمال الخطط لتلبية الاحتياجات المحلية وسد متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية ومشروعات البتروكيماويات.

وقال حيان عبدالزهرة المدير العام لشركة غاز الجنوب إن شركة غاز الجنوب وقعت عقداً بالأحرف الأولى مع شركة هانويل الأمريكية لاستثمار الغاز في خمسة حقول نفطية في منطقة أرطاوي، وبعد الانتهاء من تقديرات القيمة الاستثمارية للعقد، سيتم إعلان توقيع العقد النهائي.

(د ب أ)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعتزم توسيع الاستثمار في الغاز مع شركات عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.