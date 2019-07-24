شهية المستثمرين تضخ 700 مليون في الأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

ألهبت شهية المستثمرين، الأسهم المحلية، أمس، على وقع المزيد من النتائج الإيجابية للشركات والأخبار المشجعة، التي دفعت أسعار العديد من الأسهم، لاسيما العقارية منها نحو مستويات سعرية جديدة، والمؤشرات لاختراقات مهمة، معززة بسيولة قوية.

سجل مؤشر سوق دبي أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول، 2018، من خلال ارتفاع أكثر من 2% إلى 2832.53 نقطة، فيما استمرت المسيرة الخضراء لسوق أبوظبي، للجلسة السادسة توالياً بنسبة ارتفاع 0.85% عند 5343.86 نقطة.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب (غير العرب) 157.5 مليون درهم محصلة شراء، (80 مليون درهم في دبي، و77.17 مليون درهم في أبوظبي).

وركز الأجانب، مشتريات بشكل رئيسي على سهمي «إعمار العقارية»، و«الدار»، وكذلك «دبي الإسلامي» و«إعمار مولز»، و«سوق دبي المالي»، و«أبوظبي الأول».

كما ضخت المحافظ الاستثمارية، هي الأخرى 170.6 مليون درهم محصلة شراء في السوقين.

وسجلت الأسهم سيولة بقيمة 723.6 مليون درهم، منها 385.2 مليون درهم في دبي، و 338.4 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 380.67 مليون سهم، توزعت بواقع 273.67 مليون سهم في دبي، و107 ملايين سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 60 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 15 شركة.

وجاء صعود سوق دبي، بفعل المشتريات القوية على أسهم العقار والبنوك والاستثمار والسلع والنقل والخدمات والاتصالات.

وقفز قطاع العقار بنسبة 3.41% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 4.04%، و«إعمار للتطوير» 2.47%، و«إعمار مولز» 4.57%، و«الاتحاد العقارية» 2.29%، و«ديار» 1.52%.

وزاد قطاع البنوك 1.3% مع نمو سهم «دبي الإسلامي» 0.69%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.73%، و«جي أف أتش»0.44%، و«أملاك» 2.48%، و«مصرف عجمان» 0.53%.

وصعد قطاع الاستثمار 1.11% بدعم من ارتفاع «دبي للاستثمار»0.74%، و«سوق دبي المالي»3.31%.

وزاد قطاع النقل 2.28% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 4.67%، و«أرامكس»1.18%.

من جانبه، ارتفع سوق أبوظبي مجدداً، بفضل انتعاشة أسهم البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار والصناعة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 0.33% مع صعود«أبوظبي التجاري» 1.13%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.45%، وذلك في ظل استقرار«أبوظبي الأول». وقفز قطاع العقار 5.58% مع صعود «الدار» 5.96%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.22%. كما ارتفع قطاع الاتصالات 1.6% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، تزامناً مع ارتفاع أرباح الشركة إلى 4.4 مليار درهم في النصف الأول.

وزاد قطاع الاستثمار 1.78% مع نمو«إشراق»1.71%، و«الواحة كابيتال»1.98%.

وفي المقابل، تراجع قطاع الطاقة 0.43% بعد تراجع «طاقة» 5.13%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.74%، واستقر «دانة غاز» دون تغيير.

وحافظ سهم «إعمار العقارية» على صدارة التداولات في سوق دبي، بقيمة 88.7 مليون درهم، مغلقاً عند 5.15 درهم، تلاه سهم«دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 83.2 مليون درهم، وأغلق عند 5.25 درهم، ثم سهم «أرامكس» بسيولة بقيمة 28.8 مليون درهم، ليغلق عند 4.3 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر«أبوظبي التجاري» بقيمة 92.2 مليون درهم، مغلقاً عند 8.95 درهم، تلاه سهم «الدار العقارية» بسيولة بقيمة 82.78 مليون درهم، مغلقاً عند 2.31 درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بتداولات ب50 مليون درهم، واستقر عند 16 درهماً. وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي، جاء في المقدمة «السلام القابضة» بنسبة ارتفاع 5.11% ليغلق عند 0.494 درهم، وعلى العكس، نزل سهم «اكتتاب»بنسبة 4.08% مغلقاً عند 0.188 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، سهم «العالمية القابضة» بنسبة ارتفاع 8.43% وأغلق عند 1.8 درهم، وعلى العكس، انخفض سهم «طاقة» بنسبة 5.13% وأغلق عند 0.74 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 157.5 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 157.5 مليون درهم محصلة بيع، منها 14.8 مليون درهم محصلة بيع العرب، و9.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و133.2 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

كما كثفت المحافظ الاستثمارية بدورها، من الشراء، بصافي استثمار بلغ 170.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 91.8 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و78.76 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد، نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 170.6 مليون درهم محصلة بيع، منها 91.85 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و78.76 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.