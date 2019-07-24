«كوكاكولا» وأسهم التقنية تنعش «وول ستريت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت مؤشرات الأسهم العالمية بشكل جماعي في تداولات أمس الثلاثاء، بدعم من نتائج أعمال قوية لشركات كبرى، وفي ظل ذلك، صعدت المؤشرات الآسيوية والأوروبية لمستويات قياسية جديدة، فيما نجحت «وول ستريت» في البقاء داخل المنطقة الخضراء، بفضل مجموعة من الأنباء الإيجابية، على رأسها نتائج لقاء الرئيس الأمريكي مع رؤساء شركات التكنولوجيا. وفي بورصة نيويورك للأوراق المالية، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات أمس الثلاثاء، مع الإفصاح عن نتائج أعمال قوية.

وارتفع سهم «كوكاكولا» بأكثر من 3% بعد أن تجاوز أرباح وإيرادات الشركة تقديرات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما صعد سهم «يونايتد تكنولوجيز» بأكثر من 2% بعد نتائج الأعمال التي هزمت التوقعات، وأظهرت بيانات اقتصادية، أمس، ارتفاع أسعار المنازل بالولايات المتحدة خلال مايو/أيار الماضي.

وصعد «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 113.9 نقطة، ليصل إلى 27291.4 نقطة، كما زاد «ستاندرد آند بورز» بنحو 0.3% إلى 2995.4 نقطة، وارتفع «ناسداك» بنسبة 0.4% مسجلاً 8238.5 نقطة.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء، مقتفية أثر ارتفاعات في وول ستريت وآسيا، إذ ساعدت نتائج أعمال أفضل من المتوقع لبانكو سانتاندير على وضع البورصة الإسبانية على مسار إنهاء سلسلة خسائر امتدت لأربع جلسات.

وجاءت أحدث جولة من نتائج أعمال الشركات، من شركة النفط الكبيرة هاليبرتون، وبنك يو.بي.إس السويسري، وإيه.إم.إس أحد مزودي أبل، محملة بإشارات إيجابية، وتقدم المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية 0.6% ليضيف إلى مكاسب طفيفة الاثنين.

وقاد قطاع السيارات المكاسب بين القطاعات الرئيسية، إذ ارتفع سهم هيلا لتصنيع مكونات السيارات 2.8%، بينما قفز سهم نظيرتها الفرنسية فاوريشيا 5.9% بعد أن حافظت على الربحية في النصف الأول.

واستمد مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن قوة من انخفاض جديد للجنيه الإسترليني قبيل نتائج السباق على زعامة حزب المحافظين التي من المرجح أن تسفر عن اختيار بوريس جونسون رئيساً قادماً للوزراء.

ومما يغذى أيضاً المعنويات الإيجابية، الآمال في أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس بواقع عشر نقاط أساس لدعم النمو الاقتصادي. ولا تزال هناك بعض التوقعات بأن البنك ربما يمهد الطريق لخفض في سبتمبر/أيلول. وفي آسيا، بلغت الأسهم اليابانية أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، أمس الثلاثاء، واقتفى قطاع أشباه الموصلات أثر مكاسب وول ستريت، رغم أن التداولات ظلت هزيلة قبل موسم إعلان نتائج أعمال الشركات في اليابان، وصعد مؤشر نيكاي 1% إلى 21620.88 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 12 يوليو/تموز.

وحققت أسهم شركات الرقائق مكاسب في أنحاء العالم، بعدما اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار رؤساء شركات التكنولوجيا على اتخاذ القرارات الخاصة ببيع منتجات لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز في «الوقت المناسب».

واقتدى قطاع الرقائق الياباني بنظرائه في وول ستريت، وزاد سهم طوكيو إلكترون 3%، وارتفع سهم ديسكو كورب 1.2%، وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8% إلى 1568.82 نقطة. وكان حجم التداولات في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو ضعيفاً عند 1.66 تريليون ين (15.4 مليار دولار) مقابل المتوسط اليومي البالغ 2.34 تريليون ين في العام المنصرم. (وكالات)



صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 إلى 3.2%

خفض صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 واصفاً وضع الاقتصاد بأنه «معتدل» و«متباطئ» في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ومسار بريكست الصعب في أوروبا.

وبات صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً بنسبة 3,2% لهذه السنة و3,5% في 2020، بتراجع 0,1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في إبريل/نيسان. غير أنه رفع توقعاته للنمو في الدول المتقدمة للعام 2019 بزيادة 0,1 نقطة مئوية، فيما خفض توقعاته للصين في 2019 ب0,1 نقطة. (أ ف ب)

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أرباح وإيرادات «كوكاكولا» الفصلية تتجاوز التوقعات



حققت شركة «كوكاكولا» زيادة في الأرباح والإيرادات تجاوزت التوقعات في الربع الثاني بدعم أعمالها في أمريكا الشمالية.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع المشروبات، أمس الثلاثاء، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 2.607 مليار دولار في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/‏حزيران الماضي، مقابل 2.316 مليار دولار في الفترة المماثلة العام الماضي.

وبلغ نصيب سهم «كوكاكولا» من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة 0.63 دولار في الربع الثاني من 2019، متجاوزة توقعات المحللين بأن تُسجل 0.61 دولار.

وعلى صعيد إيرادات «كوكاكولا» في الربع الثاني من 2019 فإنها سجلت 9.997 مليار دولار في الفترة من إبريل/‏نيسان وحتى يونيو/‏حزيران، مقابل 9.421 مليار دولار في فترة المقارنة من 2018، وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات «كوكاكولا» ستزيد إلى مستوى 9.99 مليار دولار.



البرلمان الفرنسي يقر «اتفاقية التجارة الشاملة»



عقدت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في فرنسا، اجتماعاً أمس الثلاثاء أقرت فيه اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الاتفاقية المعروفة باسم «الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة» دخلت بالفعل حيز التطبيق المؤقت لكنها تحتاج إلى تصديق كافة دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة حتى تدخل حيز التطبيق الكامل. وقد صدقت 13 دولة أوروبية على الاتفاقية حتى الآن.

وكان وزير خارجية فرنسا «جان إيف لودريان» قد دعا النواب الفرنسيين خلال جلسة مناقشات في الأسبوع الماضي إلى تأييد الاتفاق وقال إنها «اتفاقية من جيل جديد من الاتفاقيات تتعامل مع قضايا التجارة إلى جانب القضايا الاجتماعية والبيئية على أساس مفهوم التنمية المستدامة». (د ب أ)