4.4 مليار أرباح «اتصالات» النصفية بنمو 3.1%

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أعلنت «مجموعة اتصالات»، عن تحقيق نتائج إيجابية في النصف الأول من العام الجاري؛ حيث وصلت قاعدة مشتركي المجموعة إلى 143 مليون مشترك، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 2%. ووصلت قيمة إيرادات المجموعة الموحدة خلال النصف الأول إلى 25.9 مليار درهم، في حين وصلت أرباحها الصافية الموحدة إلى 4.4 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 3.1%. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين للنصف الأول بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد.

بلغ إجمالي قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة في مجموعة اتصالات إلى 13.3 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 2%، نتج عن هامش فائدة وضريبة واستهلاك وإطفاء وصلت نسبته إلى52 %.

ووصلت قيمة إيرادات «مجموعة اتصالات» الموحدة إلى 25.9 مليار درهم، في حين وصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 4.4 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 3.1%، نتجت عن هامش صافي ربح بلغت نسبته 17%.

ووصلت إجمالي قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة إلى 13.3 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 2%، نتج عن هامش فائدة وضريبة واستهلاك وإطفاء وصلت نسبته إلى 52%. ووصلت ربحية السهم الواحد خلال النصف الثاني من العام 2019 إلى 0.51 درهم، وبزيادة 3%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

أول شبكة للجيل الخامس

وتعليقاً على النتائج المالية قال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات»، «يأتي أداء «مجموعة اتصالات» خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 للتأكيد ريادتها في قطاع الاتصالات بالمنطقة من خلال الحفاظ على زخم أعمالها الرئيسية، وتمتعها بمرونة عالية في المجال الرقمي، مستندة إلى رؤيتها الجريئة ل«قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»».

وأضاف: «يعتبر إطلاق أول شبكة للجيل الخامس 5G في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنجازاً رئيسياً، خاصة أنه سيتيح الكثير من الفرص الواعدة ويضيف قيمة للمشتركين والمساهمين على حد سواء، كما سيعمل على تسريع وتحفيز العديد من الخدمات الرقمية؛ حيث قامت «اتصالات» مؤخراً بإطلاق الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة عبر الهواتف المتحركة e-Wallet أو المحفطة الإلكترونية- والتي تعتبر خطوة فعالة نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات في التحول الرقمي».

وشكر السويدي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على الرؤية الثاقبة وعلى الدعم الدائم والمستمر لقطاع الاتصالات، كما شكر العملاء والمساهمين على ثقتهم الكبيرة التي حفزت «مجموعة اتصالات» على مواصلة التقدم، وأشاد بجهود فريق الإدارة وجميع العاملين في تمكين «الرؤية الرقمية»، عبر التركيز على استراتيجية المجموعة طويلة الأمد للنمو وتقديم قيمة مضافة للمشتركين والمساهمين.

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تمكين الابتكار

ووصلت قاعدة مشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام 2019 إلى 12.4 مليون مشترك، في حين بلغ إجمالي قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» 143 مليون مشترك، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 2%.

ومن جانبه، قال المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي ل«مجموعة اتصالات»: «إن أداء «مجموعة اتصالات» المالي خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، يؤكد مدى الجهود الكبيرة التي تبذلها المجموعة في بناء الشبكات المستقبلية والاستثمار فيها، مع التركيز على تمكين الابتكار، وتسريع عملية التحول الرقمي عبر مختلف عملياتها».

وتابع العبدولي: «في الوقت الذي يأتي فيه معرض إكسبو 2020 دبي ليصبح أول مؤسسة كبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تحصل بالشراكة مع «اتصالات» على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات، تعتز «اتصالات» اليوم بما حققته من إنجازات غير مسبوقة على صعيد شبكة الجيل الخامس 5G؛ حيث كانت أول مشغل اتصالات في المنطقة يطلق أول شبكة جيل خامس تجارية. ومن خلال إطلاق هذه الشبكة وإطلاق أول هاتف من نوعه في المنطقة داعم لهذه الشبكة، فقد نجحت «اتصالات» في إتاحة الفرصة لعملائها في دولة الإمارات للتمتع بتجربة المزايا التي توفرها تقنية الجيل الخامس قبل الكثير من غيرهم، هذا إضافة إلى نجاح «اتصالات» في تمكين الزوار داخل مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد من التمتع بميزة الاتصال فائق السرعة التي توفرها شبكة الجيل الخامس، وهو ما يجعل مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، أول مطار في المنطقة مغطى بشبكة الجيل الخامس».

وأكد العبدولي أن «هذه الإنجازات الفريدة على مستوى المنطقة، أصبحت ممكنة نتيجة للتركيز والالتزام بالأولويات الاستراتيجية الرئيسية، والتي ستعمل على تحقيق مستقبل رقمي أكثر ذكاء، وتفتح الفرص للتفاعل مع المشتركين والعملاء بطرق جديدة. إن «اتصالات» على ثقة بأن شبكة الجيل الخامس، ستغير الطريقة التي نعمل ونتفاعل بها فيما بيننا عن طريق إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات والقطاعات المختلفة، لاسيما الاقتصادية منها».

واختتم المهندس صالح عبدالله العبدولي تصريحه بشكر قيادة دولة الإمارات الحكيمة على دعمها الدائم والمستمر للمجموعة، والعملاء على ثقتهم الراسخة وولائهم المستمر، والمساهمين في تشجيعهم المتواصل، لافتاً إلى أن «اتصالات» تضع عملاءها في صميم كل ما تقوم به من أعمال، ومؤكداً أن تركيز «مجموعة اتصالات»، سيبقى منصباً على مواصلة استثماراتها في الحلول والشبكات المستقبلية، وتقنيات الجيل القادم، وبما يسهم في توفير خدمات وحلول رائدة ومبتكرة وغير مسبوقة للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء.



إنجازات كبيرة في النصف الأول

شهد النصف الأول إطلاق «اتصالات» أول أجهزة هواتف ذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داعمة لشبكة الجيل الخامس، وكانت أول مشغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوفر شبكة الجيل الخامس 5G في مطار دولي؛ حيث أصبح مبنى مطار أبوظبي الجديد أول مطار دولي في المنطقة يتمتع بتغطية شبكة الجيل الخامس وبسرعة تحميل بيانات عالية تصل إلى 1 جيجابت في الثانية.

وأطلقت الشركة هذا العام المحفظة الإلكترونية e-Wallet، للخدمات المصرفية الرقمية الجديدة عبر الهواتف المتحركة، بالتعاون مع «نور بنك». وتعاونت «اتصالات» مع «مايكروسوفت» لتزويد الهيئات الحكومية، والشركات الكبيرة، والشركات الصغيرة والمتوسطة بأحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة وتمكين التحول الرقمي.

وبرنامج المسرعات «المستقبل الآن» التابع لشركة «اتصالات»، أطلق ثلاثة تحديات جديدة في مجالات «Multicloud»، و «التأمين حسب الطلب»، و«Industrial IoT»، إضافة إلى توقيع 5 اتفاقيات جديدة مع شركات ناشئة للمرحلة القادمة.

وكذلك، أطلقت الشركة مركز التميز الروبوتي، لتوفير العديد من الحلول الآلية المبتكرة التي ترتقي بالأداء، وتعزز من مستويات رضا المشتركين، وآلة بيع ذاتية للهواتف الذكية هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات.