شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات أبوظبي الزراعية والغذائية 0.93% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” وفقاً لتحديث بيانات التجارة الخارجية للسلع الزراعية والغذائية لإمارة أبوظبي التي أصدرها مركز إحصاء أبوظبي يوم أمس، تراجع حجم الواردات الزراعية والغذائية 0.93% عام 2018 إلى 7.709 مليار درهم مقارنه مع 7.782 مليار درهم عام 2017. كما تراجع حجم الصادرات من السلع الزراعية والغذائية خلال 2018 إلى 6.411 مليار درهم مقابل 7.354 مليار درهم 2017. لكن حجم السلع الزراعية والغذائية المعاد تصديرها ارتفع 12.8% إلى 2.803 مليار درهم.

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