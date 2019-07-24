458.75 مليار قيمة المشروعات الجديدة في دول «التعاون»

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أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن مشروعات جديدة بقيمة 125 مليار دولار (458.75 مليار درهم) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بما في ذلك 63.5 مليار دولار (233 مليار درهم) تم الإعلان عنها في الربع الثاني من عام 2019، وفقاً لتقرير «بي إن سي».

وهذا جزء من 27,000 مشروع حي في دول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة 2.52 تريليون دولار (9.25 تريليون درهم) في نهاية النصف الأول من عام 2019.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث إعلانات المشروعات البالغة 63.5 مليار دولار أمريكي (233 مليار درهم)، والتي تمثل 50% من إجمالي المشروعات في الربع الثاني من عام 2019.

وخلال النصف الأول من عام 2019، منح مالكو المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً عقود بناء جديدة بقيمة 49 مليار دولار (180 مليار درهم)، بارتفاع 33% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018.

ويقول أفين جيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة بي إن سي «كانت جوائز مشروعات دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2019 والنصف الثاني من عام 2018 متسقة، حيث تم توفيرها من خلال النمو الهائل في جوائز العقود التي شهدناها خلال النصف الأول من العام، والزيادة الكبيرة في جوائز عقود المرافق العامة خلال الربع الأول من عام 2019».

وتابع قائلاً «وتوفر» بي إن سي «قطاعاً قوياً للتشييد من خلال تزويده بأحدث المعلومات، ليس فقط فيما يتعلق بإعلانات المشروعات الجديدة، ولكن أيضاً بعقود البناء الجديدة وإكمال المشروعات».

وبلغت إتمام مشروعات البناء في جميع القطاعات الاقتصادية في الربع الثاني من عام 2019 ما قيمته 46.5 مليار دولار (170.65 مليار درهم)، في حين كان قطاع البناء في المناطق الحضرية يسيطر على عمليات الإنجاز بحصة 46% من القيمة الإجمالية لمشروعات البناء المكتملة، وقد تم تسجيل معظمها في دولة الإمارات.