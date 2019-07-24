مناولة 35.8 مليون حاوية في محفظة «موانئ دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن مناولة 35.8 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على امتداد محفظتها العالمية من محطات الحاويات في النصف الأول من عام 2019، حيث ارتفعت الكميات الإجمالية بنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي مُعلن عنه، وبنسبة 0.5% على أساس نسبة النمو بالمقارنة المثلية.

وكان النمو في الربع الثاني من عام 2019 مدفوعاً بالأداء القوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية وإفريقيا، مقابل كميات أقل مسجلة في كل من دولة الإمارات وأستراليا.

وقامت محطاتنا على المستوى الموحد بمناولة 19.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال النصف الأول من عام 2019، وسجلت الكميات الموحدة في الربع الثاني من عام 2019 نمواً بنسبة 10.6%، لكنها انخفضت بنسبة 0.6% على أساس المقارنة المثلية، فيما كان النمو القوي في منطقة الأمريكتين وأستراليا نتيجة لتعزيز عمليات أستراليا والاستحواذ على شركة بولوجزا والتي تضم محطتين في تشيلي.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «لقد حققت الكميات بشكل عام أداء مُستقراً خلال النصف الأول من عام 2019 بما يتماشى مع توقّعاتنا. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الناتجة عن الحروب التجارية فقد شهدنا تسجيل كميات كبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية، بينما حافظ مؤشر النمو في إفريقيا على زخمه. من جهةٍ أخرى، انخفضت الكميات المسجلة في دولة الإمارات وأستراليا نتيجةً لخسارة في أعمال الشحن ذات الهامش الأدنى وتحديات الظروف السوقية، ومع ذلك فإننا نتوقّع تقديم أداء أكثر استقراراً من ناحية الإنتاجية في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من العام الجاري». وأضاف: «فيما يخصّ محفظتنا الأوسع، أحرزنا تقدّماً ملحوظاً في تعزيز عروض منتجاتنا التي ستُتيح لنا تحفيز التجارة والتواصل بشكل مباشر مع المستهلكين النهائيين لنتمكن من تقديم مجموعة من الحلول اللوجستية. وسيتمحور تركيزنا في المدى القريب حول دمج عمليات الاستحواذ التي تمت مؤخراً، وإدارة التكاليف، والاستثمار المنضبط لتعزيز مكانتنا المميزة بكوننا الشريك التجاري المفضل».