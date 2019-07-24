88.7 مليون تداولات «إعمار العقارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استمر مؤشر سوق دبي المالي بالصعود بنسبة 2.08% عند مستوى 2832.53 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم العقار والسلع والنقل والاستثمار والبنوك والخدمات والاتصالات.

تم تداول 273.67 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 385.2 مليون درهم، نفذت من خلال 4148 صفقة، وجرى تداول أسهم 34 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 7 شركات فقط.

وحافظ سهم «إعمار العقارية» على صدارة التداولات بقيمة 88.7 مليون درهم، وارتفع بنسبة 4.04% مغلقاً عند 5.15 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 83.2 مليون درهم، وزاد بنسبة 0.96% إلى 5.25 درهم، ثم سهم «أرامكس» بسيولة بقيمة 28.8 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.18% ليغلق عند 4.3 درهم.

وسجل سهم «السلام القابضة» الارتفاع الأكثر بنسبة 5.11% ليغلق عند 0.494 درهم، تلاه سهم «العربية للطيران»، وصعد بنسبة 4.67% مغلقاً عند 1.12 درهم، ثم سهم «إعمار مولز»، وارتفع بنسبة 4.57% وأغلق عند 2.06 درهم.

وعلى العكس، نزل سهم «اكتتاب» بنسبة 4.08% مغلقاً عند 0.188 درهم، تلاه سهم «تكافل الإمارات» بهبوطه 3.33% إلى 1.45 درهم، ثم سهم «الإثمار» ونزل بنسبة 3.08% عند 0.252 درهم.