أم القيوين تصدر أول «إقامة ذهبية» لمستثمر أجنبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين: محمد الماحي

أصدرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أم القيوين، أول إقامة ذهبية في الإمارة، ضمن نظام الإقامة الدائمة للمستثمرين، والذي يأتي تطبيقه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

وسلم العقيد خالد يوسف بن حضيبة المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، الإقامة الذهبية للمستثمر جيان باول بن د باول، رئيس مجلس إدارة شركة «سمارت» لحلول أنظمة العزل الذكية ولأفراد عائلته، تكريماً لدوره وإسهاماته في النمو الاقتصادي بالدولة.

وقال ابن حضيبة إن حاملي «الإقامة الذهبية» يتمتعون بمزايا غير مسبوقة تتضمن الإقامة من دون ضامن داخل الدولة للشخص وكذلك أفراد أسرته وهم الزوجة والأبناء، كما توفر الإقامة الذهبية للمستثمرين إمكانية كفالة عمالة مساعدة بما لا يزيد على 3 عمال، والحصول على إقامة لأحد كبار العاملين لديه «مستشار أو مدير تنفيذي» مع أفراد أسرهم.

وأعرب جيان باول بن د باول، عن شكره وتقديره الكبير لإقامة أم القيوين، على مبادرتهم بالتواصل معه وتعريفه بمنظومة الإقامات الذهبية وتوفير الفرصة له للاستفادة منها، لافتاً إلى أهمية المبادرة في دعم الأفق الاستثماري في الدولة، فضلاً عن دورها في توفير الاستقرار الأسري والراحة النفسية للمستثمر وأسرته، كما تعكس أهمية التنوع الثقافي والتسامح وقبول الآخر لدى المجتمع الإماراتي.

كما أعرب عن امتنانه للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، موجهاً شكره لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، مثمناً دعمه الكبير ومتابعته الحثيثة لرجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة من خلال الوقوف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض أعمالهم.