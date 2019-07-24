تمديد التسجيل لـ «الشارقة للتوطين الخليجية» إلى 31 أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن تمديد مهلة استقبال طلبات المشاركة في الدورة الأولى لجائزة الشارقة للتوطين الخليجية حتى 31 أغسطس المقبل بدلاً من نهاية الشهر الجاري، وذلك لفسح المجال وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم الإمارات والسعودية وعُمان والبحرين والكويت، وحثت الغرفة الراغبين بالمشاركة في الجائزة التي تنظمها لأول مرة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في دول المجلس، إلى الاستفادة من المهلة الإضافية الممنوحة للتسجيل لأنها تمثل فرصة للتحفيز على الإبداع في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو والتطور في بيئة الأعمال الخليجية.

وقالت ندى الهاجري منسق عام الجائزة: إن تمديد المهلة جاء بناءً على قرار مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، وذلك في ضوء ازدياد الإقبال على المشاركة، وتلبية لطلب العديد من المؤسسات في الحصول على مزيد من الوقت ليتسنى لهم استكمال إجراءات التسجيل، معربة عن ترحيب الغرفة بتقديم الدعم لمن يرغب في المشاركة والرد على أي استفسارات من قبل نخبة من الخبراء والاستشاريين.

وأكدت الهاجري أن الغرفة ستواصل الترويج للجائزة لتشجيع المزيد من منشآت القطاع الخاص في إمارة الشارقة ودول مجلس التعاون الخليجي على المشاركة، لافتة إلى أن إطلاقها من قبل الغرفة جاء بهدف العمل على تكريم المنشآت الخليجية الأكثر توظيفاً لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي كمبادرة جديدة تتبنى دعمها جائزة الشارقة للتميز التي تستهدف تعزيز المناخ الاستثماري وتمكين مؤسسات القطاع الخاص من الاستفادة من قيم الجودة والريادة والابتكار من خلال تطبيق نموذج التميز، مشيرة إلى أن المشاركة في الجائزة ستتيح للشركات الخليجية الاستفادة من الكفاءات والمهارات والموارد البشرية الوطنية في تحقيق نجاحاتها، وتعزيز أدائها المؤسسي.

وتسعى جائزة الشارقة للتمييز، إلى نشر ثقافة الجودة بين منشآت القطاع الخاص بكافة فئاته، وتطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في إرساء معايير الأداء المتميز، كما تضم 7 فئات تتمثل في جائزة الشارقة للتميز، وجائزة الشارقة الخضراء، وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية، وجائزة الشارقة للتوطين الخليجية.