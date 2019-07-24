انخفاض مؤشر الثقة الاقتصادية بالشرق الأوسط في الربع الثاني

دبي: ”الخليج 365”

أدّت أسعار النفط المتقلّبة إلى تراجع الثقة الاقتصادية في الشرق الأوسط، وذلك بحسب تحليل الربع الثاني الخاص بالاستطلاع الأحدث للظروف الاقتصادية العالمية «جي إي سي إس» الصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ومعهد المحاسبين الإداريين.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 1162 محاسباً أنّ الثقة لاتزال أعلى من الحد الأدنى المسجّل نهاية عام 2018، ما يتّسق مع تباطؤٍ اقتصادي عالمي معتدل.

وانخفض مؤشر الثقة الخاص باستطلاع الظروف الاقتصادية العالمية في الشرق الأوسط بمقدارٍ ضئيل في الربع الثاني، إلّا أنه لايزال أعلى بكثير من المستويات المسجلة خلال النصف الثاني من عام 2018 عندما سجّلت أسعار النفط انخفاضاً حادّاً، إضافةً للأثر الذي خلّفته معدلات الفائدة الأمريكية المرتفعة.

وقالت فازيلا غوبالاني، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط: «من الواضح أنّ اقتصادنا ليس منيعاً ضد الضغوط والتأثيرات العالمية. وتركت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أثراً جليّاً في الساحة الدولية، بينما يُعدّ انخفاض الطلب العالمي على النفط أحد المخاطر السلبية التي تُهدد الدول المنتجة للنفط. وفيما يخصّ الشرق الأوسط، تُعتبر احتمالية انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خطوةً من شأنها إتاحة الفرصة لبلدان هذه المنطقة لتيسير سياستها النقدية، وهو ما يدعو إلى التفاؤل».

وقال دكتور رائف لوسون، المحاسب الإداري المعتمد، والمحاسب القانوني العام، ونائب رئيس شؤون البحوث والسياسات لدى معهد المحاسبين الإداريين: «يشهد الاقتصاد الأمريكي حالة تباطؤ، إضافةً إلى ارتفاع مستويات عدم اليقين، وفقاً لاستطلاع الظروف الاقتصادية العالمية حيث يسهم تصاعد التوترات التجارية بشكل رئيسي في ذلك. وعلى الرغم من ذلك، يُرجّح أن يخفّض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، ما يسهم في الحفاظ على التوسع الاقتصادي الذي استمر 10 أعوام دون انقطاع».

في الشرق الأوسط، تراجع مؤشر الثقة الخاص باستطلاع الظروف الاقتصادية العالمية في المنطقة بشكل طفيف خلال الربع الثاني. ومع ذلك، لايزال أعلى بكثير من المستويات المسجلة خلال النصف الثاني من عام 2018 الذي شهدت فيه أسعار النفط هبوطاً حاداً وكانت أسعار الفائدة الأمريكية خلاله على مسار تصاعدي. وجاءت معظم مكونات المؤشر الإقليمي أقل بقليل من متوسط المدى الطويل خلال الربع الثاني. ويتّسق ذلك مع النمو في المنطقة الذي يبلغ نحو 1.5 إلى 2 في المئة هذا العام. وهناك نتائج متباينة من تدابير الإنفاق الحكومي حيث تبذل بعض الاقتصادات المزيد من الجهود لتعزيز القطاعات غير النفطية في اقتصاداتها، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.