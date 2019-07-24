«تنظيم الاتصالات» تطلق برنامج «قيادة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات برنامج «قيادة» لتطوير قدرات وخبرات مواردها البشرية، ويعتبر برنامج «قيادة» الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع المركز العالمي للتدريب والتطوير، ويستمر إلى نوفمبرالمقبل، برنامجاً تدريبياً عملياً مكثفاً، معززاً بالكثير من الأدوات والمناهج والتجارب المفيدة لقصص النجاحات، لتمكين القادة من أن يصبحوا أكثر فاعلية في أداء أدوارهم.

ويركز البرنامج «على تنمية الم هارات القيادية، الابتكار، استشراف المستقبل، التميز، التخطيط الاستراتيجي، إدارة المشاريع، إدارة التغيير، التفاوض وحل النزاعات، وبناء فريق عمل فعال، كما يساهم البرنامج في تجذير ثقافة التميز المؤسسي في الهيئة، ومساعدة القيادات على الخروج بالعديد من الممارسات الابتكارية لاستدامة النتائج، ومواكبة مستويات الريادة العالمية في قطاع الاتصالات والحكومة الذكية، ومفاهيم التحسين المستمر وفق العديد من المنهجيات الحديثة، ومساعدة المتدربين على المشاركة في جوائز التميز العالمية والمحلية والتي تعكس مستويات الأداء المتقدم.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن برنامج قيادة الذي أطلقته الهيئة مستوحى من توجيهات قيادتنا الرشيدة بالعمل على تهيئة الصف الثاني والثالث من القادة، لضمان الاستدامة والكفاءة وجعل القيادة ثقافة وأسلوب عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو يأتي تأكيداً من الهيئة على أهمية الاعتناء بالعنصر البشري كركيزة أساسية لعمليات التطوير المستدام، وضمن جهودها لإعداد نخبة من الكفاءات الوطنية وقادة المستقبل القادرين على مواجهة التحديات المستقبلية، وتحقيق متطلبات الإدارة الفعالة والريادة للدولة، ومواكبة التغيير في جميع المجالات. أطلقنا برنامج «قيادة» لتطوير قدرات وخبرات مواردنا البشرية، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات والكوادر الوطنية وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الشخصية، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل لدى المرشحين بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 والتوجهات الاستراتيجية الأخرى للدولة، وتمكين المنتسبين من تبني أفضل الممارسات العالمية في التحليل وصناعة القرار».

ومن خلال البرنامج سيتعرف المتدربون إلى المعنى الحقيقي للقيادة وسماتها السبعة، ونظريات القيادة، وخصائص القادة الفاعلين، والخطوط العريضة لمسؤوليات القيادة، وسيخضعون لتدريبات خاصة للتعرف إلى أساليب وكفاءات القيادة وأثر التغييرات في بيئة العمل لخلق جيل جديد من القادة.

كما سيحظى المتدربون بفرصة لتعلم مهارات قيادة الفرق في الأوقات الحرجة وفهم الأنماط السلوكية للأفراد، واكتساب مهارات الاستماع والتواصل الفعال، ومهارات تحسين الأداء وبناء ثقافة تعزيز الثقة والنزاهة والأداء العالي، والتعرف إلى مكامن الخلل في العمل وإيجاد حلول لها.

ومن خلال مساق خاص سيتعلم المتدربون أساليب التدريب الحديثة، باعتبار التدريب أداة قيادية لتحفيز الأداء وتحقيق النتائج.