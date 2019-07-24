ثروات الإمارات الخاصة تواصل تحقيق معدلات نمو جيدة

دبي: ”الخليج 365”

شهدت المكاسب الثابتة في الثروة الشخصية حول العالم تراجعاً بأكثر من 5 نقاط مئوية في عام 2018، وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب، بعنوان «الثروة العالمية 2019: إعادة النمو الجذري إلى مساره الصحيح».

ولم تتأثر الثروة المالية الشخصية في الشرق الأوسط بالاتجاهات العالمية، حيث ساهمت العوائد الإيجابية في تحقيق نمو في إجمالي الثروة بنسبة 5.7٪. وقد كان هذا النمو ثابتاً في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الأداء الجيد الذي تشهده أسواق الأسهم في شبه الجزيرة العربية خلال العام المنصرم. ونتيجة لذلك، فقد نمت الثروة المالية الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 2013 إلى 2018 بنسبة 5٪ على أساس سنوي لتصل إلى 0.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تواصل نموها بنسبة 8٪ سنوياً لتصل إلى 0.6 تريليون دولار بحلول عام 2023.

وفيما يتعلق بشرائح توزع الثروة الخاصة في الإمارات العربية المتحدة، فقد استحوذ أصحاب الملايين في عام 2018 على حوالي نصف إجمالي الثروة الشخصية (47%). وفي المستقبل القريب، من المتوقع أن يبقى توزع الثروة التي يمتلكها أصحاب الملايين في الإمارات على حالها عند 47٪.