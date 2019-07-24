توقعات ضعف الطلب تكبح مكاسب النفط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأرجحت أسعار النفط في تداولات أمس الثلاثاء، حيث بدأت الجلسة على ارتفاع وسط استمرار المخاوف حيال تعطل محتمل في الإمدادات بالشرق الأوسط، لكن توقعات ضعف الطلب بشكل عام كبحت المكاسب، مدعومة بتعهد من وكالة الطاقة الدولية باتخاذ إجراءات سريعة للإبقاء على إمدادات كافية بسوق النفط العالمية، لتتذبذب الأسعار بين الهبوط بشكل طفيف والارتفاع الهامشي خلال التداولات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.19% إلى 63.38 دولار للبرميل، قبل أن ترتد متذبذبة في نطاقات هامشية أبقتها قرب الاستقرار، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات إلى 56.29 دولار للبرميل، قبل أن ترتد متذبذبة في نطاقات ضيقة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تراقب التطورات في مضيق هرمز عن كثب، إذ لا تزال العلاقات بين إيران وبريطانيا متوترة.

وقالت: «الوكالة مستعدة للتحرك بسرعة وحسم في حالة حدوث تعطل بما يكفل استمرار تلقي الأسواق العالمية إمدادات كافية» مضيفة أن المدير التنفيذي فاتح بيرول أجرى محادثات مع حكومات أعضاء الوكالة والدول الشريكة ودول أخرى.

وقالت الوكالة في بيان، إن الإمدادات بسوق النفط جيدة في الوقت الحالي، إذ فاق إنتاج النفط الطلب في النصف الأول من 2019، مما دفع المخزونات العالمية للارتفاع 900 ألف برميل يومياً.

يأتي ذلك في مقابل خفض منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها، بينهم روسيا، الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار.

والتعطل المحتمل في الإمدادات بالشرق الأوسط، يأتي وسط تراجع كبير في معنويات السوق في الأيام الأخيرة، إذ تعتري نظرة المراهنة على انخفاض الأسعار كلا من صناديق التحوط والمنتجين والتجار على خلفية ما يرونه ضعفاً في الطلب العالمي.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% أول أمس الاثنين، مع تخوف المستثمرين من تعطيلات محتملة للإمدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط بعد احتجاز إيران لناقلة بريطانية الأسبوع الماضي، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتاً بما يعادل 1.3% ليتحدد سعر التسوية عند 63.26 دولار للبرميل، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا 59 سنتاً أو 1.1% إلى 56.22 دولار للبرميل.

لكن حد من المكاسب، رفع حالة القوة القاهرة في تحميلات الخام بحقل الشرارة النفطي الليبي، الأكبر في البلاد، والذي تسبب غلقه يوم الجمعة في فقد إنتاج يبلغ نحو 290 ألف برميل يومياً. (وكالات)