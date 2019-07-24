شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المحاصيل: انخفاض أسعار الأرز والبقوليات 20% عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الباشا رئيس شعبة المحاصيل الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار معظم الأصناف مستقرة بالأسواق ، مشيرا إلى أنه لم يحدث أى زيادة فى الأسعار خلال أيام عيد الأضحى وذلك يرجع لوجود كميات كبيرة فى الأسواق منذ رمضان الماضى .

وأشاد الباشا فى تصريحات خاصة لليوم السابع بالدور الذى قامت به وزارة التموين فى ضبط الأسعار بالسوق وتوفير السلع من خلال منافذ التوزيع المنتشرة على مستوى الجمهورية، وأضاف أن أسعار السلع شهدت انخفاضا كبيرا عن العام الماضى، موضحا أن سلع مثل الأرز والبقوليات شهدت انخفاضا ما بين 10% - 20 % .

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