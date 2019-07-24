شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة أكثر من المتوقع في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية أكثر من المتوقع في يونيو حيث دفع نقص عقاري مستعص الأسعار إلى مستوى قياسي مرتفع، مما يشير إلى صعوبات تواجهها سوق الإسكان للنهوض مجددا بعد فترة ضعف أصابتها العام الماضي.

وقال الاتحاد الوطني للعقاريين اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 1.7 % إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.27 مليون وحدة الشهر الماضي.

وجرى تعديل إيقاع مبيعات مايو بالزيادة إلى 5.36 مليون وحدة من قراءة سابقة كانت تبلغ 5.34 مليون وحدة.

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كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع مبيعات المنازل القائمة 0.2 بالمئة إلى معدل يبلغ 5.33 مليون وحدة في يونيو، وتراجعت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل نحو 90 % من مبيعات المنازل الأمريكية، 2.2 % عنها قبل سنة، وهذا هو التراجع السنوي السادس عشر على التوالي.

ويظل العرض دون الطلب، ولاسيما في شريحة السعر المنخفض، بسبب نقص الأراضي والأيدي العاملة، فضلا عن التكاليف الباهظة لمواد البناء.

كانت الحكومة أعلنت العام الماضي تراجع تراخيص بناء المنازل الجديدة إلى أدنى مستوياتها في عامين في يونيو .