شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مزايا الاستثمار بالسعودية فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جذبت السعودية نحو 230.8 مليار دولار استثمار أجنبى فى مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، مما يضعها على الخريطة الاستثمارية العالمية، وفيما يلى مزايا الاستثمار فى السعودية.

1 - تتمتع المملكة العربية السعودية بمقومات جغرافية وتاريخية وحضارية عديدة تُمكنها من تبوء مكانة رفيعة على المستويين الإقليمي والدولي.

2 - تمتاز المملكة بمساحاتها الشاسعة الغنية بالثروات الطبيعية، و بمصادر متنوعة لبدائل الطاقة المتجددة.

3 - لدى السعودية الكثير من مكامن القوة التي تتماشى مع أهداف رؤيتها الاستراتيجية وتجعلها وجهة اقتصادية واستثمارية هامة.

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4 - تحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية، و تُعد جسراً يربط بين الشعوب كونها مركزاً لوجستيا متميزاً يربط بين طرق التجارة العالمية، ويسمح بتوسعة الأنشطة التجارية .

5 - يرتكز الاقتصاد السعودي على عوامل القوة لديه مدعوماً ببيئة تنافسية للأنشطة الاقتصادية كافة .

6 - حقق فى السنوات السبع الماضية زيادة في معدل النمو السنوي بلغ متوسطها 4٪.

7 - تعمل المملكة على تنويع اقتصادها بتوسعة أنشطة القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية.

8 - تبذل المملكة جهوداً جبارة في تطوير مناخ داعم و محفز لبيئة الأعمال.